При столкновениях в Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Восемь человек погибли в ходе столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил на брифинге в субботу министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались", - сказал Тургумбаев.

Правоохранительные органы Казахстана задержали 47 человек, причастных к столкновениям.

"В настоящее время 47 человек задержаны, доставлены в отдел полиции. У них изъято два охотничьих ружья", - сказал Тургумбаев.