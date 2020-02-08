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При столкновениях в Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек

Правоохранительные органы республики задержали 47 человек, причастных к беспорядкам
Описание
© AP Photo/Vladimir Tretyakov

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Восемь человек погибли в ходе столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил на брифинге в субботу министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались", - сказал Тургумбаев.

Правоохранительные органы Казахстана задержали 47 человек, причастных к столкновениям.

"В настоящее время 47 человек задержаны, доставлены в отдел полиции. У них изъято два охотничьих ружья", - сказал Тургумбаев.

 

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