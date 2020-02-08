В Москве лжесотрудник Пенсионного фонда украл из квартиры пенсионерки более 1 млн рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Неизвестная под видом сотрудницы Пенсионного фонда украла из квартиры пенсионерки на юго-востоке Москвы более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"7 февраля в дверь квартиры пенсионерки на улице Верхние Поля, дом 7-2, позвонила неизвестная и, представившись сотрудником Пенсионного фонда, под предлогом замены денежных средств совершила кражу 1 млн 500 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).