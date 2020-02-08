{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве лжесотрудник Пенсионного фонда украл из квартиры пенсионерки более 1 млн рублей

Женщина вошла в квартиру под предлогом замены денежных средств

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Неизвестная под видом сотрудницы Пенсионного фонда украла из квартиры пенсионерки на юго-востоке Москвы более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"7 февраля в дверь квартиры пенсионерки на улице Верхние Поля, дом 7-2, позвонила неизвестная и, представившись сотрудником Пенсионного фонда, под предлогом замены денежных средств совершила кражу 1 млн 500 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС