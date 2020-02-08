Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Причиной массовой драки в Жамбылской области Казахстана, унесшей жизни восьми человек, стал бытовой конфликт. Об этом сообщил журналистам в субботу министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

"Это бытовой конфликт. Сейчас идут определенные следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах случившегося.

Кроме того, он отметил, что режим чрезвычайной ситуации в регионе на данный момент не вводился. По словам министра, существует вероятность, что число жертв может возрасти. Ранее глава МВД Ерлан Тургумбаев сообщил, что жертвами конфликта стали восемь человек, десятки пострадали.

"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения", - добавил Абаев.

В результате оперативных мероприятий силами полиции конфликт был локализован. Создана следственно-оперативная группа, на место происшествия выехали представители МВД и Генпрокуратуры республики.