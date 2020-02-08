В Томске шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса и троллейбуса

ТОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Автобус, троллейбус и легковой автомобиль столкнулись в субботу в центре Томска. Как рассказал ТАСС директор Центра организации и контроля пассажироперевозок Томска Денис Равинский, по предварительной информации, пострадали шесть пассажиров автобуса.

"По предварительным данным, пострадавших шесть человек. Это пассажиры автобуса", - сказал Равинский.

На сайте регионального УМВД уточняется, что ДТП произошло около 12:15 (08:15 мск) на пересечении проспектов Ленина и Кирова. "По предварительной информации, автобус ПАЗ-32054, под управлением 63-летнего мужчины, при выезде с проспекта Кирова на проспект Ленина, совершил столкновение со стоящим перед светофором троллейбусом и автомобилем Toyota", - говорится в сообщении.

В Томске в субботу около 0 градусов, сильный снегопад, на дорогах пробки.