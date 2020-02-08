Россиян нет среди пострадавших в массовой драке в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Россиян среди пострадавших в ходе столкновений в Жамбылской области Казахстана нет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу дежурный дипломат генконсульства.

"Мы проверили информацию, россиян там нет", - сказал он.

Как сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, вечером 7 февраля на окраине села Масанчи Кордайского района десятки агрессивно настроенных жителей начали драку. На место прибыли сотрудники местной полиции. Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям, добавил он. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников драки - из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек.

По данным главы МВД, жертвами массовой драки стали восемь человек, 40 пострадали. Министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев назвал причиной инцидента бытовой конфликт.