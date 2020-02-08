Полет вертолета, потерпевшего крушение в Татарстане, предварительно, был согласован

ТАСС, 8 февраля. Полет вертолета Bell 407, потерпевшего крушение в Татарстане, по предварительной информации, был согласован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, полет был согласован", - отметила собеседница агентства.

По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, вертолет был обнаружен 7 февраля в 17:30 мск вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. В результате удара о землю он получил значительные повреждения. На борту находились три человека, в том числе депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Он погиб на месте ЧП, двое выживших с серьезными травмами были госпитализированы.