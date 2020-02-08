Заказчиком поджога Никулинского суда Москвы может быть бизнесмен из Петербурга

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заказчиком поджога здания Никулинского суда Москвы является петербургский бизнесмен Олег Григорьев, который хотел избавиться от материалов своего уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Григорьев скрылся от следствия, правоохранители полагают, что заказчиком преступления является именно он. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, Григорьев организовал преступную группу, которая занималась торговлей контрафактным ботоксом в Москве и Подмосковье. Установлено, что на территории Московского региона подозреваемые организовали производство контрафактных товаров и нанесение на них товарного знака без разрешения правообладателя. В течение года участники группы через интернет под видом лекарственных препаратов, широко применяемых в косметических целях, продали флаконы с неустановленным веществом на 10 млн рублей. Во время обысков в жилых и офисных помещениях изъяли 9 коробок, в каждой из которой находилось более 100 единиц фальсифицированного медицинского препарата, а также этикетки и пузырьки для фасовки вещества. По этому факту возбудили уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

"Никулинский суд несколько лет назад приговорил по этому делу Григорьева к реальному сроку лишения свободы", - пояснил источник ТАСС.

В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание оперативно потушили. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Двоих предполагаемых поджигателей задержали, по решению суда их арестовали. Заказчик преступления скрылся и был объявлен в розыск. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, целью преступления было уничтожение материалов одного из уголовных дел. Ущерб от преступления составляет порядка 300 тыс. рублей.