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Суд арестовал на два месяца замдиректора аэропорта Петрозаводск по делу о получении взятки

Позднее изберут меру пресечения второму задержанному фигуранту дела - экс-министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /ТАСС/. Петрозаводский суд заключил под стражу на два месяца заместителя директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игоря Волчека по делу о получении взятки в 800 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать обвиняемому Волчеку Игорю Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года включительно", - огласил постановление судья Роман Парамонов.

Заседание проходило в закрытом от СМИ режиме, журналистов пустили лишь на оглашение резолютивной части.

Как ожидается, суд сегодня изберет меру пресечения второму задержанному фигуранту дела - экс-министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову.

По данным следственного управления СК РФ по Карелии, вместе с Волчеком по подозрению в получении крупной взятки был задержан министр транспорта Карелии. По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый по сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия получили от представителей фирмы взятку в сумме не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

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РоссияКарелия
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