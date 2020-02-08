Шамсутдинов просит суд рассмотреть дело о неуставных отношениях в общем порядке

ТАСС, 8 февраля. Устроивший стрельбу в воинской части Забайкальского края солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, который также проходит потерпевшим по делу о неуставных отношениях, против рассмотрения этого дела в особом порядке. Об этом в субботу сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

17 декабря стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, по которому Шамсутдинов, пострадавший в результате стрельбы Евгений Графов, а также еще несколько призывников, проходят потерпевшими.

"Как известно обвиняемый Мухатов признает вину и желает принятия судебного решения в особом порядке. Это означает, что суд не исследует доказательства, не допрашивает потерпевших и свидетелей и назначает подсудимому более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи. Однако для этого необходимо согласие потерпевшего и прокуратуры. Обсудив сложившуюся ситуацию, мы решили, что без исследования доказательств по делу и допроса потерпевших расследование дела не будет полным и объективным, поэтому Рамиль написал соответствующее заявление в суд", - сообщил Нагиев на своей странице в Facebook.

Он также выложил фотографию заявления Шамсутдинова. "<…> прошу рассмотреть данное уголовное дело в общем порядке", - говорится в заявлении. Рассмотрение этого дела назначено в Читинском военном гарнизонном суде на 14 февраля.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело возбуждено по ст. 335 ч. 1, ст. 335 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц") в отношении Руслана Мухатова. По информации адвокатов Шамсутдинова, рядовой Мухатов, сослуживец Шамсутдинова, признал вину и попросил суд об особом порядке рассмотрения дела.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".