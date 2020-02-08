{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Шамсутдинов просит суд рассмотреть дело о неуставных отношениях в общем порядке

Обвиняемый признает вину и желает принятия судебного решения в особом порядке, что означает, что суд не исследует доказательства, не допрашивает потерпевших и свидетелей и назначает подсудимому мягкое наказание

ТАСС, 8 февраля. Устроивший стрельбу в воинской части Забайкальского края солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, который также проходит потерпевшим по делу о неуставных отношениях, против рассмотрения этого дела в особом порядке. Об этом в субботу сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

На эту тему
Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

17 декабря стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, по которому Шамсутдинов, пострадавший в результате стрельбы Евгений Графов, а также еще несколько призывников, проходят потерпевшими.

"Как известно обвиняемый Мухатов признает вину и желает принятия судебного решения в особом порядке. Это означает, что суд не исследует доказательства, не допрашивает потерпевших и свидетелей и назначает подсудимому более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи. Однако для этого необходимо согласие потерпевшего и прокуратуры. Обсудив сложившуюся ситуацию, мы решили, что без исследования доказательств по делу и допроса потерпевших расследование дела не будет полным и объективным, поэтому Рамиль написал соответствующее заявление в суд", - сообщил Нагиев на своей странице в Facebook.

Он также выложил фотографию заявления Шамсутдинова. "<…> прошу рассмотреть данное уголовное дело в общем порядке", - говорится в заявлении. Рассмотрение этого дела назначено в Читинском военном гарнизонном суде на 14 февраля.

Согласно материалам Читинского гарнизонного военного суда, дело возбуждено по ст. 335 ч. 1, ст. 335 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц") в отношении Руслана Мухатова. По информации адвокатов Шамсутдинова, рядовой Мухатов, сослуживец Шамсутдинова, признал вину и попросил суд об особом порядке рассмотрения дела.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
Реклама на ТАСС
СК возбудил дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами на Пхукете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС