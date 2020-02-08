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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Адвокат направит жалобу на содержание Шамсутдинова в карцере в ходе этапирования в Москву

В настоящее время подсудимый чувствует себя нормально, условия содержания хорошие, сообщила защита

ТАСС, 8 февраля. Защита Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части Забайкальского края, в результате которой погибли восемь человек, готовит жалобу во ФСИН и прокуратуру на содержание в карцере в СИЗО Иркутской области во время этапирования в Москву. Об этом в субботу сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев

Ранее в Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Сейчас Шамсутдинов находится в Москве, где должен пройти психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского.

"По пути в Москву его продержали 11 дней в карцере в Иркутском СИЗО. Новый год он встретил там же. Далее его этапировали в Новосибирский СИЗО, потом в Челябинский и в Московскую "Бутырку". В этих городах его приняли хорошо и сотрудники СИЗО и арестанты. По поводу необоснованного содержания в карцере в Иркутском СИЗО готовим жалобу в прокуратуру и ФСИН", - написал Нагиев на своей официальной странице в Facebook.

По словам адвоката, в настоящее время Шамсутдинов чувствует себя и питается нормально, условия содержания хорошие.

В результате стрельбы, устроенной Шамсутдиновым 25 октября 2019 года, погибли шесть человек, еще двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 17 декабря стало известно, что также возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части. Шамсутдинов и еще несколько солдат проходят по нему потерпевшими.

Теги
РоссияРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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