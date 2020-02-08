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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

Двое пострадавших при беспорядках в Казахстане в тяжелом состоянии доставлены в Алма-Ату

Более половины из 40 пострадавших имеют огнестрельные ранения

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Два человека, пострадавшие в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, в тяжелом состоянии доставлены в больницу Алма-Аты. Об этом сообщил в субботу телеканал "Хабар-24".

По его данным, их доставили в 7-ю городскую больницу санитарной авиацией.

Как отмечается в репортаже телеканала, более половины пострадавших имеют огнестрельные ранения, в основном голени и бедренных суставов, были контужены и получили черепно-мозговые травмы. Первых пострадавших в больницы доставили еще до полуночи. По информации телеканала, в больнице административного центра Кордайского района находятся 27 человек, в том числе беременная женщина.

Массовые беспорядки, произошедшие минувшей ночью в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, унесли жизни восьми человек, более 40 пострадали. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии Казахстана. Как сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, в селе Масанчи в пятницу около 70 жителей устроили драку. По его словам, провокаторы и очевидцы снимали происходящее на видео и выкладывали в сеть с призывами к противоправным действиям, что привело к эскалации конфликта: из соседних населенных пунктов приехали еще около 300 человек.

По предварительным данным, были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. На кадрах, транслируемых телеканалом "Хабар-24", видны сгоревшие машины, дома, во многих строениях разбиты окна.

Полицейские по периметру населенных пунктов, в которых произошли беспорядки, и на подъездах к ним выставили блокпосты. Министр информации и общественного развития Даурен Абаев подчеркнул, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт, характер которого предстоит определить правительственной комиссии.

Теги
КазахстанМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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