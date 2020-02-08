Экс-министр транспорта Карелии арестован по обвинению во взяточничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /ТАСС/. Петрозаводский суд заключил под стражу на два месяца бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова, задержанного по обвинению в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года", - огласил постановление судья Роман Парамонов.

Ранее суд по этому делу арестовал заместителя директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игоря Волчека.