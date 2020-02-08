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В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед

Ранее в этом же карьере под лед провалились двое детей, один из них умер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

"К месту происшествия после сообщения были незамедлительно направлены спасатели, но к сожалению, по прибытию они извлекли два тела, мужчины и женщины примерно 40 лет. Сейчас на данном карьере стоят аншлаги о запрете выхода на лед. Там работают инспектора Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ по Ленинградской области будет собрана комиссия для дальнейших действий в связи со сложившейся ситуацией. ГИМС совместно с сотрудниками местного спасательного гарнизона проводят профилактические беседы о недопустимости выхода на неокрепший лед", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что к карьеру выехали также представители администрации района, будет создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. "Хочется подчеркнуть, что на территории региона действует запрет выхода на лед", - отметил собеседник агентства.

В субботу в этом же карьере под лед провалились трехлетние мальчик и девочка. В результате девочка погибла, а мальчик доставлен в больницу с обморожением.

ГУ МЧС по Ленинградской области призывает в случае происшествий незамедлительно звонить по телефону "101", а родителей просит усилить контроль за детьми.

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