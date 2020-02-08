Что известно о массовых беспорядках в Казахстане

В Жамбылской области Казахстана произошли столкновения и массовая драка. Погибли восемь человек, больше сотни пострадали, из которых девять - в реанимации.
- Стычки и групповая драка между местными жителями произошли в Кордайском районе Жамбылской области. Район является пограничным с Киргизией.
- Информация о том, что на окраине села Масанчи собрались 70 человек, между которыми началась драка, поступила в полицию 7 февраля в 19:00 (16:00 мск).
- По данным МВД, провокаторы конфликта и очевидцы снимали происходящее на видео и призывали граждан к противозаконным действиям через соцсети и мессенджеры.
- Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки - из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.
- По предварительной информации, в результате действий, которые были споряжены с поджогом, повредили более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля.
- Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан батыр.
- Участники драки активное сопротивлялись полиции и использовали металлические предметы, камни, огнестрельное оружие.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий конфликта под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева.
- Как заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, поводом для массовой драки стал бытовой конфликт, характер которого предстоит определить правительственной комиссии.
- Погибли восемь человек. Всего за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе обратились 137 человек, более 100 были осмотрены врачами и находятся на амбулаторном наблюдении.
- По данным заместителя министра здравоохранения Казахстана Камалжана Надырова, в стационарах находятся 37 человек, в том числе девять - в реанимации, 18 человек готовятся к выписке.
- Травмы получили и полицейские, у двоих из них - огнестрельные ранения.
- Ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии республики. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье "Организация и участие в массовых беспорядках", а также по статье "Убийство" Уголовного кодекса Казахстана.
- Россиян среди пострадавших нет.
- Задержаны 47 человек, причастных к беспорядкам. Среди них только граждане Казахстана.
- Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев предупредил об уголовной ответственности распространителей ложной информации о столкновениях и групповой драке.
- Резкого увеличения числа пассажиров, следующих из Казахстана в Киргизию, после беспорядков не наблюдается, существующий поток связан с выходными днями. Об этом заявил Начальник отдела по работе со СМИ Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Канатбек Солтанов.