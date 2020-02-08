Что известно о массовых беспорядках в Казахстане

В Жамбылской области Казахстана произошли столкновения и массовая драка. Погибли восемь человек, больше сотни пострадали, из которых девять - в реанимации.

Стычки и групповая драка между местными жителями произошли в Кордайском районе Жамбылской области. Район является пограничным с Киргизией.

Информация о том, что на окраине села Масанчи собрались 70 человек, между которыми началась драка, поступила в полицию 7 февраля в 19:00 (16:00 мск).

собрались 70 человек, между которыми началась драка, поступила в полицию в 19:00 (16:00 мск). По данным МВД, провокаторы конфликта и очевидцы снимали происходящее на видео и призывали граждан к противозаконным действиям через соцсети и мессенджеры.

конфликта и очевидцы снимали происходящее на видео и к противозаконным действиям через соцсети и мессенджеры. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки - из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек .

. По предварительной информации, в результате действий, которые были споряжены с поджогом , повредили более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля .

, повредили более . Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан батыр.

Участники драки активное сопротивлялись полиции и использовали металлические предметы, камни, огнестрельное оружие .

. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий конфликта под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева.

по ликвидации последствий конфликта под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева. Как заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, поводом для массовой драки стал бытовой конфликт, характер которого предстоит определить правительственной комиссии.

характер которого предстоит определить правительственной комиссии. Погибли восемь человек. Всего за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе обратились 137 человек , более 100 были осмотрены врачами и находятся на амбулаторном наблюдении.

, более 100 были осмотрены врачами и находятся на амбулаторном наблюдении. По данным заместителя министра здравоохранения Казахстана Камалжана Надырова, в стационарах находятся 37 человек, в том числе девять - в реанимации, 18 человек готовятся к выписке.

Травмы получили и полицейские , у двоих из них - огнестрельные ранения.

, у двоих из них - огнестрельные ранения. Ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии республики. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье "Организация и участие в массовых беспорядках" , а также по статье "Убийство" Уголовного кодекса Казахстана.

, а также по статье Уголовного кодекса Казахстана. Россиян среди пострадавших нет .

среди пострадавших . Задержаны 47 человек , причастных к беспорядкам. Среди них только граждане Казахстана.

, причастных к беспорядкам. Среди них только граждане Казахстана. Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев предупредил об уголовной ответственности распространителей ложной информации о столкновениях и групповой драке.

о столкновениях и групповой драке. Резкого увеличения числа пассажиров, следующих из Казахстана в Киргизию, после беспорядков не наблюдается, существующий поток связан с выходными днями. Об этом заявил Начальник отдела по работе со СМИ Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Канатбек Солтанов.