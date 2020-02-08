Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

БАНГКОК, 8 февраля. /ТАСС/. Граждан России среди пострадавших при стрельбе в торговом центре "Терминал-21" в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда на данный момент нет. Об этом в субботу ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

"На настоящий момент информации о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в городе Накхонратчасима, нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее посольство России в Таиланде опубликовало заявление в Facebook, где говорилось, что дипмиссия "выясняет у властей [Таиланда] обстоятельства произошедшего, в том числе были ли там российские граждане". При этом дипломаты подчеркивали, что Накхонратчасима находится вдалеке от основных туристических районов королевства.

В субботу 32-летний капрал Чакрапант Тхомма, военнослужащий армии Таиланда, застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" злоумышленник обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат устроил стрельбу, после этого он взял 16 человек в заложники. По последним данным, в результате происшествия погибли 17 человек, 21 получил ранения.