Тело новорожденного ребенка обнаружили на свалке в Тульской области

ТУЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на свалке в поселке Барсуки Тульской области. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. По предварительным данным, 8 февраля 2020 года на свалке бытовых отходов поселка Барсуки Ленинского района Тульской области было обнаружено тело младенца", - говорится в сообщении.

Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.