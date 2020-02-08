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На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

Пострадавших нет
Описание
© Пресс-служба МЧС РФ

ТАСС, 8 февраля. Пожар произошел в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о возгорании в листопрокатном цехе номер 5 Магнитогорского металлургического комбината. Горит маслоподвал и реверсивный стан. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в настоящее время пожар локализован на площади 390 кв. м. В ведомстве также уточнили, что на начальной стадии ЧП из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Ранее сообщалось, что возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействованы 42 человека и 11 единиц техники.

Как сообщил ТАСС представитель комбината, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности при проведении работ на ремонтируемом объекте. "Произошел пожар на реверсивном двухклетевом стане листопрокатного цеха номер пять. С 3 февраля стан находится на капитальном ремонте. Предварительная причина происшествия - нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ", - сказал он.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) - одно из крупнейших предприятий в своем классе в России. Его строительство было завершено в 1932 году. По данным официального сайта комбината, в 2018 году было произведено 12,7 млн тонн стали и реализовано 11,7 млн тонн металлопродукции.

В новость внесены изменения (20:56 мск) - добавлены подробности

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РоссияЧелябинская область
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