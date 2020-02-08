Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда. Главное

В торговом центре "Терминал-21" в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда 8 февраля солдат устроил стрельбу. Погибли минимум 20 человек, пострадал - 31.

По данным посольства России в Таиланде, россиян среди погибших и пострадавших нет .

среди погибших и пострадавших . Стрелявшим оказался 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма . Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру военный обстрелял мирных жителей .

. Он и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру военный . Оказавшись внутри ТЦ, злоумышленник вновь открыл огонь , после чего, по некоторым данным, взял 16 человек в заложники .

, после чего, по некоторым данным, . Мотивы нападавшего не выяснены . По информации газеты Khaosod, солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением с критикой в адрес коррупционеров.

. По информации газеты Khaosod, солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением с критикой в адрес коррупционеров. Из здания торгового центра эвакуированы порядка тысячи человек. Территория вокруг места происшествия оцеплена.

порядка тысячи человек. Территория вокруг места происшествия оцеплена. Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Таиланда проверили четыре этажа ТЦ, но так и не обнаружили стрелявшего . Предполагается, что он может скрываться в подвале.

. Предполагается, что он может скрываться в подвале. Премьер-министр страны Прают Чан-Оча проинформирован о стрельбе. Он поручил заместителю министра обороны и командующему вооруженными силами королевства следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и позаботиться о раненых и семьях погибших.

проинформирован о стрельбе. Он поручил заместителю министра обороны и командующему вооруженными силами королевства следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и позаботиться о раненых и семьях погибших. Министерство здравоохранения Таиланда объявило о сборе донорской крови в провинциях Накхонратчасима, Бурирам, Сурин и Чаяпхум для пострадавших.