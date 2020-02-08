На Магнитогорском металлургическом комбинате ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в одном их цехов на Магнитогорском металлургическом комбинате, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения требований пожарной безопасности. Горели маслоподвал и реверсивный стан, которые находятся на ремонте.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) - одно из крупнейших предприятий в своем классе в России. Его строительство было завершено в 1932 году. По данным официального сайта комбината, в 2018 году было произведено 12,7 млн тонн стали и реализовано 11,7 млн тонн металлопродукции.