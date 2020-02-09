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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

СМИ: напавший на торговый центр в Таиланде военнослужащий остается внутри здания

По данным телеканала Spring News, он попытался покинуть здание через черный ход во время перестрелки, но не смог выбраться

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий, устроивший стрельбу в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, по-прежнему находится внутри здания. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Spring News.

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По состоянию на 03:41 по местному времени (23:41 мск субботы), преступник находился внутри комплекса. Согласно информации телеканала, он попытался покинуть здание через черный ход во время перестрелки, но не смог выбраться. Отмечается, что еще одна группа из пяти человек смогла выйти из торгового центра вместе с ранеными полицейскими.

В свою очередь телеканал Thai PBS сообщил, что в больнице умер один сотрудник правоохранительных органов, пострадавший во время возобновившейся стрельбы. В результате общее число жертв достигло 21.

Указывается, что в ближайшее время силовики планируют осуществить очередную попытку нейтрализации преступника.

Теги
ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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