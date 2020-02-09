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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре погиб 21 человек

Как сообщили в Минздраве страны, 33 человека ранены
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© AP Photo/Sakchai Lalitkanjanakul

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб и 33 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул.

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По данным Таиландского информационного агентства (TNA), он сделал заявление для прессы перед торговым центром "Терминал-21", где по-прежнему находится преступник. Чиновник поручил ускорить мобилизацию медицинских бригад, а также готовить кровь для переливания, чтобы помочь пострадавшим.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. Силовики уже несколько раз пытались нейтрализовать нападавшего, но пока безуспешно.

Теги
ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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