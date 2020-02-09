СМИ: в Таиланде еще четыре человека погибли при стрельбе в торговом центре

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Еще четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщило в воскресенье Таиландское информационное агентство ( TNA ). По его данным, власти пока официально не подтвердили эти сведения.

Согласно информации издания Thai Rath, общее число жертв нападения достигло 25, пострадали 34 человека. Погибшие являлись гражданскими лицами, отмечает газета. Между тем телеканал Thai PBS сообщил, что в результате стрельбы пострадали 63 человека, которые находятся в больнице Накхонратчасимы.

Ранее Минздрав объявил, что погиб 21 человек и получили ранения 33.

В свою очередь силы безопасности обратились к работающим на месте происшествия СМИ с просьбой предоставить беспилотники для наблюдения за преступником, поскольку их летательные аппараты были повреждены. Несмотря на сообщения о том, что все посетители и сотрудники покинули торговый комплекс, отмечается, что внутри здания до сих пор находятся люди, которым силовики намерены помочь.