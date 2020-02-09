Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в ТЦ

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, в результате которой погибли 25 человек, ликвидирован. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек.