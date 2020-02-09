СМИ: более 60 человек пострадали при нападении на торговый центр в Таиланде

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 60 человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщил в воскресенье представитель министерства здравоохранения.

По уточненным данным, которые приводит телеканал Thai PBS, число пострадавших достигло 63. 13 человек были отправлены в местную больницу, восемь из них прооперированы. Согласно распространенной ранее информации, жертвами стрелка стали 25 человек.

В Накхонратчасиму отправился премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, который в ближайшее время проведет пресс-конференцию. Он также планирует встретиться с пострадавшими.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек.