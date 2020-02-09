В МВД уточнили число пострадавших в аварии с участием маршрутки под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать человек, по уточненным данным полиции, пострадали и двое погибли в результате столкновения в субботу под Новосибирском двух легковых автомобилей и маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МВД по Новосибирской области. Ранее полиция сообщила о двух погибших и трех пострадавших.

"В результате аварии от полученных травм на месте погибла пассажирка автомобиля Honda CR-V. Водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время умер. Также в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажирка автомобиля Honda CR-V и две женщины маршрутного автобуса. Позже за медицинской помощью обратились еще восемь пассажиров автомобиля Ford Transit (маршрутка)", - говорится в сообщении.

Столкновение трех автомобилей произошло в 11:20 (07:20 мск) на Пашинском шоссе в Новосибирском районе. Водитель Honda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в двигавшийся во встречном направлении пассажирский микроавтобус. После столкновения легковой автомобиль отбросило на двигавшийся в попутном направлении Nissan Almera.

На момент аварии в Новосибирской области шел мокрый снег, на дорогах наблюдались гололедица.