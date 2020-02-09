Два военнослужащих США погибли, еще шестеро пострадали в результате обстрела в Афганистане

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Два американских военнослужащих погибли, еще шестеро получили ранения в субботу в результате обстрела в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

"Два военнослужащих США погибли, еще шестеро получили ранения в результате перестрелки 8 февраля в округе Шерзад провинции Нангархар", - отметил он, добавив, что пострадавшим военнослужащим оказывают первую помощь на американской базе.

"Согласно сообщениям, человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана. Мы все еще собираем информацию, причины и мотив нападения на данный момент неизвестны", - подчеркнул полковник, указав, что проводится расследование.