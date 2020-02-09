Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 26

ТАСС, 9 февраля. По меньшей мере 26 человек погибли, еще 57 получили ранения в результате стрельбы, которую военнослужащий открыл в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой премьер-министра королевства Праюта Чан-Очу, который отправился на место происшествия для встречи с пострадавшими.

Ранее представитель министерства здравоохранения страны сообщал о 20 погибших и 42 раненых.

Премьер королевства отметил, что военный армии Таиланда открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома.