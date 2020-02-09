В Дагестане более 100 населенных пунктов остались без света

МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Электроснабжение в домах около 65 тыс. жителей 103 населенных пунктов Республики Дагестан нарушилось из-за аварии. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"9 февраля с 07:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО "ДСК" - региональная распределительная электросетевая компания. По состоянию на 08:00 отключено: ВЛ 6-10 кВ - 62; ТП - 1 424. Без электроснабжения остались бытовые потребители в 103 населенных пунктах республики (около 65 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 43,6 МВт", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 76 бригад в составе 304 человек и 79 единиц специальной техники. Температура воздуха в республике опустилась до минус пяти градусов.