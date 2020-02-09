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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

В МВД Казахстана назвали причину беспорядков на юге страны

По информации ведомства, поводом послужил дорожный конфликт, который произошел 5 февраля

НУР-СУЛТАН, 9 февраля. /ТАСС/. Дорожный конфликт, произошедший 5 февраля, послужил первоначальной причиной беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.

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Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

"5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", - сказал он.

По словам Калайчиди, дальнейшее обострение ситуации спровоцировали рассылки в социальных сетях. "Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали [их]. В результате часть молодежи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов", - отметил замглавы МВД. Как он указал, среди них есть граждане зрелого возраста.

Теги
КазахстанМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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