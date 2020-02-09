В Сочи произошел пожар в школе

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар на площади 200 кв. м, возникший на цокольном этаже одной из школ Сочи. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 10:30 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова. В 10:31 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения МЧС России. По результатам разведки установлено, что произошло возгорание в цокольном этаже на площади 200 кв. м. В 10:56 [объявлена] локализация пожара на площади 200 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что возгорание произошло в здании общеобразовательного учреждения, эвакуация оттуда не проводилась.