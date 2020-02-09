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Пожар в школе в Сочи полностью ликвидировали

В результате происшествия никто не пострадал

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали пожар в общеобразовательном учреждении в Сочи. Пострадавших в результате возгорания нет, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 11:46 [объявлена] ликвидация", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в одной из школ города на цокольном этаже на площади 200 кв. м. Эвакуация в здании не проводилась. В тушении были задействованы 56 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС - 38 человек личного состава и 13 единиц техники.

Теги
РоссияКраснодарский край
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