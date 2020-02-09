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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

СМИ: число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

По данным Таиландского информационного агентства, еще 58 человек пострадали

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщило в воскресенье Таиландское информационное агентство со ссылкой на данные больницы имени Махарата в Накхонратчасиме.

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Ранее премьер-министр королевства Прают Чан-Оча заявил, что при стрельбе "27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения".

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. В воскресенье в 09:00 по местному времени (05:00 мск) преступник был ликвидирован силовиками на территории торгового комплекса.

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ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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