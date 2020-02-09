{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Член Общественной палаты Союзного государства арестован по делу о растрате в аграрном вузе

Александра Ольшевского обвиняют в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу Александра Ольшевского, обвиняемого в мошенничестве. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Ольшевский за 16 млн рублей обещал экс-ректору аграрного университета в Петербурге Виктору Ефимову статус свидетеля по делу о растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки РФ. В конце прошлого года Ефимова признали виновным в растрате и осудили на пять лет колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

На эту тему

"Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ольшевского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Следствие утверждает, что в 2018 году экс-ректор аграрного университета Ефимов через третьих лиц передал не менее 16 млн рублей Ольшевскому и его знакомой Глазуновой за то, чтобы в уголовном деле о растрате в вузе сохранить статус свидетеля. В середине 2019 года дело в отношении Ефимова поступило в суд и было принято к производству, а в ноябре прошлого года Ефимов написал заявление, что его обманули. Следствие выяснило, что Ольшевский с Глазуновой не имели никаких возможностей, полномочий и намерений помочь бывшему ректору. Ольшевского задержали в минувшую пятницу, ему предъявили обвинение, вину он не признал.

"В суде Ольшевский пояснил, что возражает против удовлетворения ходатайства о заключении под стражу, готов сотрудничать со следствием, имеет награды за организацию миссии в Сирии и благодарности от РПЦ. Ольшевский просил у суда подписку, - добавили в пресс-службе судов. - Официально он не работает, занимается консультационной и творческой деятельностью, имеет неоконченное высшее образование политолога".

На официальном сайте международной экспертной и коммуникационная площадки "Общественная палата Союзного государства" есть информация о том, что Ольшевский является руководителем аппарата палаты. Сама площадка, по данным сайта, была создана "с целью служить укреплению равноправного и взаимоуважительного российско-белорусского сотрудничества, поддержке процессов взаимовыгодной экономической интеграции, в ознаменование 20-летия Союзного государства".

О растрате в вузе

Как ранее установил суд, Ефимов, находясь в должности ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. На счет организации было перечислено 36 млн рублей, которые были похищены.

Весной 2018 года один из фигурантов дела о хищении в университете - генеральный директор АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Слава Ходько - был приговорен судом к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Астрахани
Виновник аварии получил открытую черепно-мозговую травму, находится в состоянии комы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС