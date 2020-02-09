Член Общественной палаты Союзного государства арестован по делу о растрате в аграрном вузе

По данным следствия, Ольшевский за 16 млн рублей обещал экс-ректору аграрного университета в Петербурге Виктору Ефимову статус свидетеля по делу о растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки РФ. В конце прошлого года Ефимова признали виновным в растрате и осудили на пять лет колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу Александра Ольшевского, обвиняемого в мошенничестве. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Ольшевского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Следствие утверждает, что в 2018 году экс-ректор аграрного университета Ефимов через третьих лиц передал не менее 16 млн рублей Ольшевскому и его знакомой Глазуновой за то, чтобы в уголовном деле о растрате в вузе сохранить статус свидетеля. В середине 2019 года дело в отношении Ефимова поступило в суд и было принято к производству, а в ноябре прошлого года Ефимов написал заявление, что его обманули. Следствие выяснило, что Ольшевский с Глазуновой не имели никаких возможностей, полномочий и намерений помочь бывшему ректору. Ольшевского задержали в минувшую пятницу, ему предъявили обвинение, вину он не признал.

"В суде Ольшевский пояснил, что возражает против удовлетворения ходатайства о заключении под стражу, готов сотрудничать со следствием, имеет награды за организацию миссии в Сирии и благодарности от РПЦ. Ольшевский просил у суда подписку, - добавили в пресс-службе судов. - Официально он не работает, занимается консультационной и творческой деятельностью, имеет неоконченное высшее образование политолога".

На официальном сайте международной экспертной и коммуникационная площадки "Общественная палата Союзного государства" есть информация о том, что Ольшевский является руководителем аппарата палаты. Сама площадка, по данным сайта, была создана "с целью служить укреплению равноправного и взаимоуважительного российско-белорусского сотрудничества, поддержке процессов взаимовыгодной экономической интеграции, в ознаменование 20-летия Союзного государства".

О растрате в вузе

Как ранее установил суд, Ефимов, находясь в должности ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. На счет организации было перечислено 36 млн рублей, которые были похищены.

Весной 2018 года один из фигурантов дела о хищении в университете - генеральный директор АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Слава Ходько - был приговорен судом к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.