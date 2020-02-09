В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель полиции республики Даниэл Витек.

"Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей, - отметил он. - Некоторые из них получили ранения, три из которых оцениваются как средней степени тяжести".

Водитель автобуса по пока неустановленным причинам не смог справиться с управлением, в результате автобус выехал за пределы шоссе и перевернулся. Инцидент расследует полиция.