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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Астрахани

Виновник аварии получил открытую черепно-мозговую травму, находится в состоянии комы

АСТРАХАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро госпитализированы в результате ДТП с двумя иномарками в Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"В Кировском районе Астрахани в субботу поздним вечером произошло столкновение двух иномарок, в результате один человек погиб, пятеро пострадали. По факту ДТП полиция проводит проверку", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель легковой иномарки при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с другой иномаркой. От удара первую машину отбросило на бордюрный камень, вторую - на дом.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил открытую черепно-мозговую травму, отек головного мозга, он находится в состоянии комы 2-й степени. Его пассажир 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

У 19-летнего водителя другого автомобиля, а также его 20-летних пассажиров - молодого человека и девушки - диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Третий пассажир 1999 года рождения получил ушиб головного мозга, переломы костей черепа, ушибы верхних и нижних конечностей. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту аварии проводится процессуальная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияАстраханская область
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