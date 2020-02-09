Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал источник.

В экстренных службах сообщили, что полет и посадка самолета шли в штатном режиме, но при приземлении у него сложились стойки шасси. Всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

"По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы", - сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке самолета с 94 людьми на борту. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Росавиации рассказали, что жесткая посадка произошла из-за проблем с шасси, степень повреждения воздушного судна уточняется.

Как сообщили в аэропорту Усинска, самолет следовал из Внуково. В авиаслужбах отметили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

"Самолет авиакомпании Utair сейчас находится в переделах взлетно-посадочной полосы. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. По его словам, 94 человека, находившиеся на борту, эвакуированы.

По факту происшествия началась доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится доследственная проверка. Следователь выехал [на место ЧП]", - сказали в пресс-службе.