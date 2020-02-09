Два пассажира обратились к медикам после жесткой посадки самолета в Коми

ТАСС, 9 февраля. Два человека обратились к медикам после жесткой посадки самолета в Усинске в Республике Коми, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главы Коми.

Ранее пресс-служба Минздрава региона информировала, что один пассажир с ушибом обратился в медпункт аэропорта, скорая помощь не понадобилась.

"Обратились самостоятельно в санчасть не один, а два пассажира. Сами пришли к медикам на всякий случай на осмотр", - сказала собеседница агентства.

В воскресенье пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По данным ГУ МЧС по республике, на его борту находились 94 человека, по данным представителей аэропорта - на борту были 100 человек. Все эвакуированы.

В новость внесены изменения (14:42 - мск) - уточняется число обратившихся к медикам.