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Жестко севший в Коми самолет получил повреждения крыла и хвоста

По предварительной версии, причина случившегося - неисправность шасси
Описание
© "Усинск Онлайн"/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Пассажирский самолет Boeing 737, совершивший в воскресенье жесткую посадку в аэропорту Усинска в Коми, получил повреждения крыла и хвостовой части. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительной информации, у самолета повреждены крыло и хвостовая часть. Сейчас борт осматривают специалисты, устанавливается степень полученных повреждений", - сказал источник.

Самолет авиакомпании Utair Boeing 737 следовал из Москвы в Усинск, полет проходил штатно. "Экипаж не докладывал о технических проблемах. Когда он пошел на посадку, у него сложилась задняя стойка шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью, экипаж фактически посадил самолет на брюхо. Передняя стойка шасси сработала штатно", - сказал источник. Он уточнил, самолет совершил посадку в 12:27.

По его словам, экипаж из шести человек и 88 пассажиров были оперативно эвакуированы.

Предварительная причина случившегося - неисправность шасси.

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