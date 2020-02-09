В UTair сообщили, что жесткая посадка самолета в Коми произошла из-за резкой смены ветра

В авиакомпании отметили, что благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. "Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. На рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 составляет более 6,9 тыс. часов, налет второго пилота - 3,6 тыс. часов", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что после остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров. "Пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. На данный момент в Усинск вылетели специалисты UTair для анализа полетной информации и определения причин случившегося", - сказал собеседник.

В свою очередь в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что специалисты среди причин жесткой посадки самолета рассматривают версии о технической неисправности и ошибке пилота.

"Среди версий - техническая неисправность, в частности, неисправность шасси, а также возможная ошибка пилота", - сказал источник. Вместе с тем он добавил, что экипажу удалось избежать тяжелых последствий при посадке.

Совершивший жесткую посадку в аэропорту Усинска "Боинг-737" следовал из Внуково. По данным ГУ МЧС по республике, на его борту находились 94 человека, по данным представителей аэропорта - 100 человек. Все эвакуированы. Двое, по информации пресс-службы главы Коми, обратились к медикам. На официальном правительственном портале Республике Коми сообщается, что для ликвидации последствий происшествия аэропорт Усинска временно закрыт.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство приступило к проверке в связи с инцидентом. На место происшествия выехал Печорский транспортный прокурор. О начале доследственной проверки ранее сообщали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

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