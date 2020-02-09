В Республике Алтай госпитализированы 23 учащихся интерната с подозрением на аденовирус

ТАСС, 9 февраля. Более 20 учащихся школы-интерната им. Г. К. Жукова в Республике Алтай доставили в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на аденовирус. Об этом сообщил ТАСС глава региона Олег Хорохордин.

"23 учащихся школы-интерната им. Г. К. Жукова находятся сейчас в инфекционном отделении республиканской больницы с подозрением на аденовирус [инфекционное заболевание, относится к группе острых респираторных вирусных инфекций]. Причиной стало плохое самочувствие детей после поездки на отдых на турбазу", - сказал Хорохордин.

По его словам, в школе-интернате провели дезинфекцию, создана комиссия для выяснения обстоятельств случившегося. Хорохордин добавил, что поручил Минздраву оказать детям необходимую помощь.

В республиканском Минздраве ТАСС сообщили, что дети находятся в стабильном состоянии. "У всех легкая степень тяжести", - уточнил собеседник агентства.

Школа-интернат расположена в Горно-Алтайске. В интернате обучаются 216 детей, в том числе 20 дошкольников.