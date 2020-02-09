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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде, прибывшим на Киевский вокзал в Москве

Полицейские проверяют состав

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде Кишинев - Москва, который прибыл на столичный Киевский вокал. Об этом ТАСС информировал в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде, который прибыл на Киевский вокзал сообщением Кишинев - Москва. В настоящее время полицейские проверяют состав", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поезд прибыл на 15-й путь, устанавливается личность сообщившего.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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