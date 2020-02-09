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Полиция Лиона задержала мужчину с мачете у станции метро

В результате инцидента никто не пострадал

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Полицейские города Лион задержали вооруженного мачете мужчину возле входа на станцию метро. Об этом сообщается в Twitter региональной службы полиции.

"Сегодня утром в Лионе возле станции метро Белькур человек, вооруженный мачете, был без затруднений задержан сотрудниками национальной полиции", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что "никто не пострадал", а мужчина был помещен под стражу.

По данным газеты 20 Minutes, примерно в 09:00 по местному времени (11:00 мск) мужчина с большим ножом напугал пассажиров на платформе. В то время, как люди начали спешно покидать станцию, мужчина вышел вслед за ними. На выходе его задержала полиция. Сейчас следователи выясняют его мотивы и все обстоятельства произошедшего.

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