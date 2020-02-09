Пассажиры рассказали, что во время жесткой посадки самолета в Коми паники не было

ТАСС, 9 февраля. Некоторые пассажиры Boeing 737 авиакомпании Utair, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми, только после начала эвакуации поняли, что произошла нештатная ситуация. Паники на борту не было, рассказали они ТАСС.
"Я, честно говоря, не особо понял, что случилось. Был удар при посадке, но сейчас очень часто такие удары происходят, и люди хлопают, не понимают. Удар быть чуть-чуть сильнее чем обычно, то есть неприметный. Удар не вводил людей в панику, - отметил Александр Богданов. - Поняли, когда уже вышли и увидели, что самолет стоит в другую сторону на полосе. Люди даже не поняли, что оторвало шасси. Самолет лежал полностью на корпусе, было сломано крыло - уже стало видно, что это был не просто удар".
По словам Владислава Краевского, "до касания [с взлетно-посадочной полосой] ничего не выдавало, что пойдет что-то нештатно". "Все проходило достаточно тихо и спокойно. Все ожидали, когда остановимся. После посадки экипаж помогал эвакуироваться пассажирам. Паники на борту не было", - рассказал он.
По словам Махсуда Уртиханова, самолет долго не мог затормозить и буквально "скользил" по взлетно-посадочной полосе. "Посадка была нормальная, потом начали эвакуировать. Мы все поняли, когда через трап вылезли и увидели, что колеса оторваны, самолет стоял боком. Паники не было, все было организовано, сразу открыли аварийные выходы, как только затормозил самолет, - добавил он. - Одной женщине было немножко плохо, когда вышли на улицу. Потом она встала, и мы минут через 10 пошли пешком [в здание аэропорта]".
В воскресенье пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По данным ГУ МЧС по республике, на его борту находились 94 человека. Двое, по информации пресс-службы главы Коми, обратились к медикам.