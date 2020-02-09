Пассажиры рассказали, что во время жесткой посадки самолета в Коми паники не было

ТАСС, 9 февраля. Некоторые пассажиры Boeing 737 авиакомпании Utair, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми, только после начала эвакуации поняли, что произошла нештатная ситуация. Паники на борту не было, рассказали они ТАСС.

"Я, честно говоря, не особо понял, что случилось. Был удар при посадке, но сейчас очень часто такие удары происходят, и люди хлопают, не понимают. Удар быть чуть-чуть сильнее чем обычно, то есть неприметный. Удар не вводил людей в панику, - отметил Александр Богданов. - Поняли, когда уже вышли и увидели, что самолет стоит в другую сторону на полосе. Люди даже не поняли, что оторвало шасси. Самолет лежал полностью на корпусе, было сломано крыло - уже стало видно, что это был не просто удар".