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Полиция проверит информацию об участии следователя ОМВД в драке под Владимиром

Ранее в интернете появилось видео инцидента

ТАСС, 9 февраля. Полиция начала служебную проверку после появления в интернете видео драки под Владимиром, в которой пострадал посетитель увеселительного заведения, с участием, предположительно, начальника следственного отдела ОМВД Юрьев-Польского района. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления МВД по региону.

"Информация об инциденте, произошедшем в Юрьеве-Польском, доложена руководству УМВД России по Владимирской области. По данному факту назначено проведение служебной проверки", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будут изучены обстоятельства и дана оценка действиям должностного лица. "На основании собранных материалов будет принято решение о целесообразности дальнейшего прохождения службы сотрудником органов внутренних дел", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияВладимирская область
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