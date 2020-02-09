Полиция проверит информацию об участии следователя ОМВД в драке под Владимиром

ТАСС, 9 февраля. Полиция начала служебную проверку после появления в интернете видео драки под Владимиром, в которой пострадал посетитель увеселительного заведения, с участием, предположительно, начальника следственного отдела ОМВД Юрьев-Польского района. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления МВД по региону.

"Информация об инциденте, произошедшем в Юрьеве-Польском, доложена руководству УМВД России по Владимирской области. По данному факту назначено проведение служебной проверки", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будут изучены обстоятельства и дана оценка действиям должностного лица. "На основании собранных материалов будет принято решение о целесообразности дальнейшего прохождения службы сотрудником органов внутренних дел", - добавили в пресс-службе.