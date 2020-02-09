СК возбудил дело после жесткой посадки самолета Utair в Усинске

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Utair в Усинске в Коми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"По предварительным данным, пассажирский самолет рейса Москва - Усинск при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси, - сообщили в СК. - Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки Boeing 737 в аэропорту Усинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")".

На борту, по данным ведомства, находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины авиапроисшествия.