Аэропорт Усинска закрыли до утра 10 февраля

"Аэропорт Усинска закрыт до завтра, до утра, просим утром уточнять всю информацию. Обратный рейс из Усинска в Москву [самолет должен был вылететь 9 февраля в 14:00 мск] перенесен на завтра, на 12:00 мск. Все завтрашние рейсы из Москвы в Усинск и обратно, из Бугульмы в Усинск и обратно планируются по расписанию", - сообщили ТАСС в аэропорту.

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Усинска закрыт до утра 10 февраля в связи с жесткой посадкой пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair, летевшего из Москвы. Обратный рейс из Усинска в Москву перенесен на 10 февраля, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Усинск.

По расписанию на 10 февраля аэропорт Усинск должен в 12:20 мск принять борт из Москвы компании Utair и отправить его далее в Москву в 14:00. Также 10 февраля ожидается прибытие самолета из Бугульмы авиакомпании "ЮВТ Аэро" в 14:30 и его отправка обратно в 15:30.

Об аэропорте

Аэропорт Усинска давно нуждался в реконструкции и капитальном ремонте взлетно-посадочной полосы, что планировалось провести в 2019 - 2020 годах на средства ПАО "Лукойл" в рамках соглашения о социальном партнерстве с правительством региона. В противном случае воздушной гавани грозило закрытие и прекращение авиаперевозок, прохождение очередной сертификации - в 2021 году.

В 2019 году "Лукойл" выделил 250 млн рублей, была отремонтирована половина взлетно-посадочной полосы (1200 м), ее качественный ремонт не проводился около 40 лет, лишь частями. В 2020 году планировалось обновить "рулежку", отремонтировать техническую инфраструктуру и здание аэропорта. Взлетная полоса в Усинске была построена в 1977 году, в 1991 году ее расширили и удлинили до 2,5 тыс. м (самая длинная в Коми), что позволило принимать самолеты любых типов, но со временем часть полосы пришла в негодность.

В июне 2019 года Ространснадзор провел плановую проверку компании "Комиавиатранс" и принадлежащих ей аэропортовых комплексов и выявил 49 нарушений. Проверка выявила, например, что в аэропорту Воркуты 20 огней системы светосигнального оборудования и ВПП были повреждены и находились в нерабочем состоянии, количество огней знака приземления составляло менее пяти штук и двое из них находились в нерабочем состоянии. Были выявлены и другие повреждения системы свето-сигнального оборудования. Нарушения были выявлены и в аэропорту Усинск. У проверяющих были претензии к маркировке ВПП, отсутствию оборудования для выдачи багажа прибывшим пассажирам, а также оборудования для посадки на самолет лиц с ограничениями жизнедеятельности.