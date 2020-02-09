Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес и вызвали подтопления

ТАСС, 9 февраля. Почти 137 тыс. человек остались без электроэнергии из-за ливней в Австралии, из четырех подтопленных районов на востоке Сиднея эвакуируют жителей. Об этом в воскресенье сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.

По ее данным, эвакуация жителей порядка 4 тыс. домов в районе лагуны Наррабин проведена в целях предосторожности. Служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс опасалась, что в противном случае жители могли остаться без доступа к питьевой воде. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге прибрежного города Вуллонгонг - с утра там выпало 266 мм.

"Сейчас нам поступают сотни звонков с просьбами о помощи из-за падающих на машины, дома и дороги деревьев, столбов линий электропередачи, а также из-за перебоев в подаче электроэнергии, поврежденных дорог и дорожных знаков", - сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.

Вместе с тем пожарное управление Нового Южного Уэльса сообщило, что ливни потушили пожар в лесу Карроуэн, продолжавшийся 74 дня и уничтоживший более 500 тыс. га.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента, а также ряд районов на юге страны. Ситуация улучшилась после обильных дождей, прошедших во второй декаде января, но полностью ликвидировать все очаги возгорания пожарным не удалось до сих пор. В результате на континенте с октября погибли более 30 человек, в том числе семеро пожарных, сгорело более 9 млн га леса, погибли, по некоторым оценкам, более 1 млрд животных.