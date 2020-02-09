В Подмосковье произошла массовая драка около кафе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Минувшей ночью произошел конфликт между мужчинами на Институтской улице в Сергиевом Посаде, в результате чего два человека находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт инцидента, а также сообщили, что двое пострадали. "Полицейские по данному факту проводят проверку, а также устанавливают участников конфликта. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение", - сказали в главке.