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В Подмосковье произошла массовая драка около кафе

Два человека пострадали

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Минувшей ночью произошел конфликт между мужчинами на Институтской улице в Сергиевом Посаде, в результате чего два человека находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт инцидента, а также сообщили, что двое пострадали. "Полицейские по данному факту проводят проверку, а также устанавливают участников конфликта. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение", - сказали в главке.

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Россия
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