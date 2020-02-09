Гендиректор "Комиавиатранс" сообщил, что аэропорт Усинска был готов к принятию судов

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Усинска, где в воскресенье совершил жесткую посадку пассажирский самолет, работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов. Об этом сказал генеральный директор АО "Комиавиатранс" Алексей Фесенко, компании принадлежит аэропортовое хозяйство на территории Коми.

"На момент приземления самолета аэропорт Усинска работал в штатном режиме и был полностью готов к принятию судов. Аэропорт в Усинске работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами. Ни одного замечания за последние два года ни от одного экипажа не поступало. По состоянию аэропорта - тем более", - привела слова Фесенко пресс-служба главы Республики Коми в ответ на информацию о технических недостатках в работе аэропорта.

Самолет авиакомпании Utair Boeing 737 следовал из Москвы в Усинск, полет проходил штатно. По данным экстренных служб, при заходе на посадку сложилась задняя стойка шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью, экипаж фактически посадил самолет на брюхо. Передняя стойка шасси сработала штатно. Все 94 пассажира и шесть членов экипажа были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. После два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, у одного ушибы. Предварительная причина случившегося - неисправность шасси.