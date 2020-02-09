Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-полпреда главы Чечни на Украине Цицулаева

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд не стал продлевать арест бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в суде.

"Суд счел продление ареста избыточной мерой пресечения содержание в СИЗО и отказал следствию в продлении ареста. Иную, более мягкую меру пресечения суд также не стал назначать, оставив этот вопрос на усмотрение следствия", - сказали в суде.

Цицулаев был представителем главы Чечни на Украине с июня 2010 года. Он был объявлен в розыск российскими правоохранителям в октябре 2017 года. Его задержали украинские спецслужбы и передали российским коллегам. Он обвиняется в похищении человека, взятке, мошенничестве в особо крупном размере, сопротивлении полиции и вымогательстве. Вину Цицулаев не признает.